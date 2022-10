Befreiung in einigen Fällen möglich : Erhöhung der Hundesteuer sorgt in Sozialen Medien für Zorn

Restlos bedient scheint dieser kleine Mops. Ob es an der nahenden Hundesteuer-Erhöhung in Zweibrücken liegt? Viele Halter in der Rosenstadt sind auf jeden Fall bedient – und machten dies in den vergangenen Tagen in zahlreichen Kommentaren in den Sozialen Netzwerken deutlich. Foto: dpa/Guido Kirchner