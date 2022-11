„Dehäm“ im Zweibrücker Rosenhotel : Neues Pfälzer Restaurant öffnet in Innenstadt

Farbenfroh soll das am Montag eröffnende Restaurant „Dehäm“ nicht nur leckeres Essen bieten, sondern auch optisch Lebensfreude in den Alltag bringen. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die Rosenhotel-Betreiber wollen damit auch ein seit Jahren in Zweibrücken immer seltener gewordenes Angebot schaffen.

Ab Montag gibt es in Zweibrücken ein neues Restaurant. Zum ersten Mal in seiner langjährigen Geschichte eröffnet das Rosenhotel , das bislang als Hotel Garni ausschließlich Übernachtung mit Frühstück anbot, im ehemaligen Rosencafé (später Timeless und zuletzt Shisha-Bar) ein Restaurant. Angeboten wird dort vorwiegend saar-pfälzische Spezialitätenküche. „Dehäm“ heißt es passend.

Für Christa Groh erfüllt sich damit ein lang gehegter Traum. Die 62-jährige hat seit Jugendzeit gekellnert und vor 30 Jahren auch einmal ein Restaurant in Saarbrücken geführt. Vor mittlerweile sieben Jahren hat die gebürtige Zweibrückerin gemeinsam mit Ehemann Sascha das Rosenhotel in der Stadtmitte übernommen (Von-Rosen-Straße/Ecke Fruchtmarktstraße).

Das ehemalige Rosencafé bot sich an. Erstens hatten sich, als dort zuletzt die Shisha-Bar war, Hotel-Gäste über den Geräuschpegel in den Abendstunden beklagt und zweitens missfiel Vielen der Wasserpfeifen-Geruch.

Wichtig auch für das Hotel: Neben dem offiziellen Restaurant-Eingang von der Fruchtmarktstraße her, gibt es jetzt einen direkten Zugang vom ersten Stockwerk des Rosenhotels aus, so dass Hotelgäste „ihr“ Restaurant trockenen Fußes erreichen können. Über den Hotelaufzug wird zudem ein barrierefreier Zugang geschaffen, so dass künftig auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehproblemen das im Obergeschoss gelegene Restaurant bequem erreichen können.

Wer das Restaurant betritt, ist sofort gut gelaunt. Christa Groh lacht und erklärt, was nicht zu übersehen ist: „Ich liebe Farbe.“ Bunte Stühle in fröhlichen Farben von Petrol über Orange und Olivengrün bis Gelb, bunte Farbakzente bereits an der Treppe und sogar in Petrol und Orange gehaltene Toilettentüren lassen jedes Wintergrau ebenso vergessen, wie die gelben Sonnenschein-Wände.