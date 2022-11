Polizei sucht Zeugen : Zwei Diebstähle auf Zweibrücker Flugplatzgelände

In einem Fall wurde ein Landschaftsgärtner bestohlen, der in der Pariser Straße direkt neben dem Kreisel geparkt hatte, um dort zu arbeiten (Archivbild). Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken In einem Fall war das Opfer wohl in Sichtweite.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, in eine Firma in der Berner Straße in Zweibrücken eingebrochen. Hierbei wurde ein Bauzaun ausgehoben und ein Fahrzeug fuhr hinter das Lager der Firma. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von etwa 7000 Euro und es wurden Gegenstände im Wert von etwa 4300 Euro gestohlen, schreibt die Polizei.