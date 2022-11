Polizeifahndung : Hund reißt sich los und beißt Radfahrer in Illingen – Besitzer haut einfach ab

Hund reißt sich los und beißt Radfahrer in Illingen – Besitzer haut einfach ab

Hund fällt Radfahrer in Illingen an. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Sauer

Illingen Mit drei Hunden war ein Mann unterwegs, als ein Radfahrer an ihm vorbeikam. Da gab es für einen Vierbeiner kein Halten mehr und schnappte nach dem Mann auf dem Drahtesel. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

In aller Seelenruhe war ein Radfahrer an Allerheiligen, 1. November, unterwegs gewesen, als es zu einer folgenschweren Begegnung kam. Denn ein Hund fiel ihn an und verletzte ihn. Doch den Spaziergänger, der mit noch zwei weiteren Vierbeinern unterwegs war, kümmerte die Attacke offenbar recht wenig.