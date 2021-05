Neuer Ärger für Helexier : Betrugs-Vorwürfe gegen Führungskraft

Zweibrücken Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat dieser Tage Anklage gegen eine führende Helexier-Mitarbeiterin erhoben.

Und wieder eine Hiobsbotschaft vom Himmelsberg: Am 11. Mai hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage erhoben gegen ein erweitertes Mitglied der Helexier-Unternehmensleitung, was der Pressesprecher der Justizbehörde, Mario Krah, am Mittwoch auf Merkur-Anfrage bestätigte.

„Der Angeschuldigten wird Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktienanteilen im sechsstelligen Euro-Bereich im Zeitraum 2015 und 2016 vorgeworfen. Sie bestreitet den Vorwurf“, schrieb Krah, der ausdrücklich darauf hinwies, dass die Unschuldsvermutung gelte. „Der Beweis soll mittels Zeugen und einer Urkunde geführt werden.“ Für die Eröffnung des Hauptverfahrens werde das Landgericht Saarbrücken „zu gegebener Zeit“ einen Termin bestimmen, so Krah weiter.

Zwar hat die Anklage zunächst einmal nichts mit den aktuellen Aktivitäten der Firma Helexier und die gegen sie derzeit laufenden arbeits-, zivil- und wettbewerbsrechtlichen Verfahren (wir berichteten) zu tun. Gleichwohl dürften die neuerlichen Vorwürfe ein weiteres schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen, das sich seit dem Kauf des Gebäudes des einstigen Evangelischen Krankenhauses im März vergangenen Jahres anschickt, darin eine „Himmelsberg Fachklinik“ zu etablieren. Bislang erfolglos, weil die für den Betrieb einer solchen Privatklinik notwendige behördliche Genehmigung immer noch aussteht. Sie lenkte bislang als faktische Geschäftsführerin mehr oder weniger hinter den Kulissen die Geschicke des Unternehmens Helexier.

Nach Merkur-Informationen soll die Frau einer Sinti-Familie Ende 2015 bis Anfang 2016 Anteile einer Immobilien-Aktiengesellschaft und eines Immobilienportals im Wert von insgesamt einer halben Million Euro verkauft haben, obwohl ihr die Wertlosigkeit der Papiere bekannt gewesen sein soll. Das Oberhaupt des Clans soll das Geld bei Familienmitgliedern in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz eingesammelt und ihr dann bar in Schweizer Franken übergeben haben. Was die Beschuldigte allerdings bestreitet.