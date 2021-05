Umstrittenes Bauprojekt : Planentwurf für Villa Schwinn-Gelände aufgetaucht

Zweibrücken Bisher wurde nach Angaben der Stadt allerdings noch kein Bauantrag eingereicht.

Am vergangenen Samstag kurz vor 23 Uhr wurde das Titelbild der frei zugänglichen Facebook-Gruppe „Mein Zweibrücken und darüber hinaus“ aktualisiert. Zu sehen ist dort seither eine Visualisierung mit einem markanten alten Haus in orange, umgeben von vier weißen, dreistöckigen Gebäuden mit begrünten Flachdächern und Parkflächen dazwischen. Das Bild, das wir aus rechtlichen Gründen nicht zeigen dürfen, stammt von der Internetseite eines saarländischen Planungsbüros und zeigt einen Entwurf für das Umfeld der Villa Schwinn. Die Erläuterung daneben lautet „Wohnanlage in Zweibrücken für jung und alt mit 86 Wohneinheiten und Tiefgarage unter Beachtung der unter Denkmalschutz stehenden Villa Schwinn ( zZt im Genehmigungsverfahren)“. Die bisher 16 Kommentare zum Foto sind in der Tendenz eher kritisch: