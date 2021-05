Zweibrücken hat Erklär-Tafel für den „Eisernen Kanzler“ installiert : Bismarck-Denkmal kritisch eingeordnet

Zweibrücken Ist die Verehrung für Bismarck, für die das Denkmal auf dem Zweibrücker Herzogplatz steht, heute noch zeitgemäß? Diesen Streit könnte nun eine Info-Tafel unter dem „Eisernen Kanzler“ befrieden.

Nicht stoppen konnte Corona dagegen Bismarck – genauer die Installation einer Info-Tafel neben dem Denkmals des „Eisernen Kanzlers“ am Herzogplatz. Dafür war nämlich kein Arbeitskreis erforderlich. „Der Text wurde von der Leiterin des Zweibrücker Stadtmuseums Frau Dr. Charlotte Glück in Abstimmung mit mir verfasst“, informiert Rauch. Sie hatte das Erstellen einer Info-Tafel angekündigt, nachdem vor bald einem Jahr ein Kommentar im Pfälzischen Merkur über das Bismarck-Denkmal eine lebhafte Debatte in Bevölkerung und Politik ausgelöst hatte – und den Zweibrücker Künstler Gerhard Kaiser zu einem Entwurf für ein Freiheits- und Demokratiedenkmal inspirierte. Kaiser schlägt vor, mit dem – die großen Zweibrücker Beiträge zur deutschen Geschichte würdigenden – Demokratie-Denkmal das Bismarck-Denkmal ergänzend zu kontrastieren.

So wird in der geschichtlichen Einordnung auf der Tafel gleich zu Anfang erwähnt, dass die „Verehrung des ,Eisernen’ Kanzlers“ begann, „nachdem“ ihn Kaiser Wilhelm II. in den Ruhestand versetzt hatte. Auch 23 pfälzische Städte, darunter Zweibrücken, hätten ihn zum Ehrenbürger ernannt. Weiter heißt es unter anderem: „National gesonnene Deutsche sahen in Bismarck den Reichsgründer, der 1871 die langersehnte Einigung der 35 deutschen Staaten in einem Kaiserreich (ohne das multinationale Habsburgerreich) erreicht und zu einem Macht- und Wirtschaftsfaktor in Europa gemacht hatte – leider nicht auf friedlichem Weg, wie es die Demokraten 1832 und 1848 angestrebt hatten, sondern durch die Einigung aller deutschen Staaten im Krieg gegen Frankreich – ,durch Eisen und Blut’.“ Dass Bismarck, nach anfänglicher Kolonialpolitik-Ablehnung, „ein deutsches Kolonialreich begründete, schuf ihm im Zeitalter des Imperialismus viele Freunde“.