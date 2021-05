Rund 60 Teilnehmer auf Alexanderplatz : Demonstration für Palästina

Demo für Palästina in Zweibrücken auf dem Alexanderplatz. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Unter dem Motto „Freiheit für Palästina“ demonstrierten am Mittwoch rund 60 Personen auf dem Alexanderplatz in Zweibrücken. Die Teilnehmer schwenkten palästinensische Flaggen und bekundeten ihre Solidarität mit Palästina in dem Nahost-Konflikt.