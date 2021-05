Zweibrücken : Privatklinik-Genehmigung noch weit entfernt

Auf der Helexier-Homepage sieht es so aus, als sei die private „Fachklinik“ im ehemaligen Evangelischen Krankenhaus Zweibrücken schon in Betrieb - doch die Genehmigung steht noch aus. Foto: Screenshot PM: www.helexier.de

Zweibrücken Helexier hat Unterlagen nachgereicht – deren Prüfung wird aber wohl noch mehrere Monate dauern.

Die Helexier GmbH hat beim Zweibrücker Bauamt und beim (auch für Zweibrücken zuständigen) Gesundheitsamt Südwestpfalz weitere Unterlagen eingereicht, teilte Stadtsprecher Jens John am Donnerstag auf Merkur-Nachfrage mit. Helexiers Hoffnung, den Betrieb der „Himmelsberg Fachklinik“ in Kürze genehmigt zu bekommen, wird sich für den Käufer des 2016 geschlossenen Evangelischen Krankenhauses aber zumindest nicht so bald erfüllen.