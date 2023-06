Serie Der Song meines Lebens „Hells Bells war schon der Knaller“

Die Rede ist natürlich von AC/DC und der LP „Back in Black“. Bon Scott hatte am 19. Februar 1980 eine durchzechte Nacht in London nicht überlebt. Seine Eltern sollen den Brüdern Angus und Malcolm Young Mut gemacht haben mit der Band weiterzumachen, und so wurde auf die Schnelle der würdige Nachfolger Brian Johnson aus dem Hut gezaubert.