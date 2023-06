Fassadengestaltung Gräulich: Neuer Anbau an Alter Feuerwache

Für die Fassaden-Gestaltung des neuen Anbaus an die Alte Feuerwache dagegen war die Stadt zuständig. Die auf Merkur-Anfrage bestätigt, dass die Fassade nun fertig sei. Dahinter ist die Toilettenanlage für den in der früheren Fahrzeughalle eingerichteten Mehrzwecksaal, der vor allem vom Helmholtz genutzt wird, aber auch für die neue städtische Veranstaltungsreihe „Wache Kultur“. Die übrigens auch deutlich bunter ist als die Fassade. Nur an der alten Fahrzeughalle seien noch „ergänzende Maßnahmen im Bereich der Stützen“ wie Verblendungen geplant, so die Stadt.