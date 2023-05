Bürger-Projekt für Innenstadt Bunte Steine für Vielfalt und gegen Rassismus

Der 55-Jährige erläutert, was er sich von dem Projekt erhofft: „Bürger können sich für Vielfalt, Menschenrechte und gegen Rassismus sichtbar machen und diese Werte durch eine aktive Beteiligung hochhalten. Die Stadt Zweibrücken, welche als erste Stadt in Deutschland ,judenfrei‘ gemeldet hatte, kann hier zum einen an die Geschichte in Verbindung an die Verbrechen in dieser Stadt erinnern – und zum anderen einen Beitrag zur Vielfalt der Stadt Zweibrücken und für die Demokratie leisten, welche von Zweibrücken ihren Anfang über Homburg zum Hambacher Fest nahm. Die Schrecken der Vergangenheit werden sich in unserer Stadt niemals wiederholen, wir Zweibrücker sind offen und wertschätzen unsere Besucher, Gäste und Freunde aus aller Welt.“