Bodenseesternwarte zu Gast in Zweibrücken Flugobjekten auf der Spur

Gerade hat es noch in Strömen geregnet, doch pünktlich um 16 Uhr klart der Himmel an der Sternwarte am Hochschul-Campus Zweibrücken auf und die Jugendgruppe der Astronomischen Vereinigung Bodensee e.V., genannt „Bodenseesternwarte“, kann den schützenden Pavillon über ihrem Teleskop abbauen. 25 Jugendliche haben Europas größtes, mobiles Tracking-System für bewegliche Himmels- und erdgebundene Objekte selbst gefertigt. „Ramots“ wird es genannt – das steht für „Realtime Automatic Moving Object Tracking System“.