Nächste Sensation im DFB-Pokal, nächstes Fanlied Nächster Streich von „Schaafa Sämpf“ verulkt diesmal Eintracht Frankfurt

Jetzt nahm sich die Band um Jochen Schneider ein Weihnachtslied vor, der Name des Songs lautet „Lasst uns froh und munter sein“. Es ist das Lied zum Festtag des heiligen Nikolaus, passend zum Spieltag am Mittwoch, 6. Dezember, dm Nikolaustag.Auf die Melodie des Liedes textete sie Zeilen wie „Mario Götze ist ein guter Mann kommt aber nicht an Manu Zeitz heran“. Der Refrain wiederholt optimistisch „Bald ist Viertelfinal-Abend da.“ Im zweiten Teil des Songs geht die Band dann sogar auf Frankfurt ein, auf die Melodie der Eintracht-Fanhymne „Schwarz-weiß wie Schnee“ von Tankard rappen die Sämpfe „Was ein geiler Scheiß! Hier kriegt ihr’s schwarz auf weiß, das wird nix mit dem DFB-Pokal, fragt doch mal den deutschen Meister.“ Am Ende klingt es dann nach dem berühmten Rödelheim Hartreim Projekt um Moses Pelham aus den 90ern. Und auf die Melodie von „Du liebst mich nicht“ der Frankurter Rapperin Sabrina Setlur (1997) heißt es „Ihr siegt hier nicht.“