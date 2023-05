Vor 60 Jahren stieg der TSC Zweibrücken in die Regionalliga Südwest auf TSC-Nostalgie mit viel Humor gewürzt

Heute unvorstellbar, damals Realität: Der Fußball in Zweibrücken war einst zweitklassig. Von 1963 bis 1966 spielte nämlich der TSC Zweibrücken in der Regionalliga Südwest, die den Unterbau für die gerade neu geschaffene Bundesliga darstellte. 60 Jahre ist der Aufstieg nun her – Grund genug dieses Jubiläum im TSC-Sportheim zu feiern. Dazu hatte der Fußball-Senioren-Club Zweibrücken eingeladen. Seine beiden Vorsitzenden sind die TSC-Legenden, Kurt Werle und Karl Koyne, die den Aufstieg als Spieler erlebten. Mit dem Autoren und ehemaligen TSC-Spieler Dieter Bischoff griffen sie auf den idealen Mann für eine Festrede zurück. Zwar war der heute 74-Jährige damals noch zu jung für die Aufstiegsmannschaft. Aber er kann sich noch gut an die damalige Zeit erinnern und vor allem: Die Geschehnisse von damals wundervoll in Worte verpacken. Deshalb wurde Bischoff extra von seinem jetzigen Wohnort am Ammersee abgeholt. Vor 30 Zuhörern begann er damit, dass sich der TSC damals „auf Augenhöhe mit dem ruhmreichen FK Pirmasens“ befand, „höher angesiedelt als der Nachbar FC Homburg“ und „nur eine Klasse tiefer als der 1. FC Kaiserslautern“. Dann wies der Autor auch darauf hin, dass „nur einen strammen Torwart-Abschlag – mit Rückenwind – entfernt“ die Wiege der deutschen Demokratie stand. Gemeint war das „Gasthaus Ladenberger“, in dem Philipp Siebenpfeiffer 1832 den Vaterlands- und Pressverein gründete.