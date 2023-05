Neuer Demografie-Bericht Was Zweibrücken 2040 durch die erwartete Überalterung droht

Aber der in der jüngsten Sozialausschuss-Sitzung vorgestellt Demografie-Bericht macht deutlich: Zweibrücken steht vor einer Überalterung, die auch erhebliche Probleme bereiten wird. Wenn denn die Bevölkerung sich so entwickelt, wie dies Experten des Statistischen Landesamts und der Technischen Universität Kaiserslautern berechnet haben – was sich durch unerwartete Faktoren wie Flucht vor Krieg nach Zweibrücken verändern kann. „Das sind Annahmen – keiner weiß, was vor uns liegt“, schränkte Seebald ein, dass er von einer zwar wahrscheinlichen, aber keiner feststehenden Entwicklung ausgeht.