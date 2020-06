Autokonzert mit Glasperlenspiel : Hupen ist das neue Brot des Künstlers

Zweibrücken Glasperlenspiel geben ein starkes Auto-Konzert am Zweibrücker Flughafen.

Erstmal war Schluss mit Livekonzerten zu Beginn des Lockdowns. Dann begannen manche Künstler, ihre Auftritte als Livestream im Internet zu zeigen – mit eher mäßigem Erfolg. Besser ist da schon die Umwandlung eines Autokinos in eine Konzertbühne; hier haben die Zuschauer wieder direkten Kontakt zu den Musikern. Diese wiederum bekommen zwar noch wenig hörbaren Applaus, aber dafür stattdessen ein großes Gehupe für ihre Darbietungen.

So lief das jedenfalls beim Auftritt des Pop-Duos Glasperlenspiel auf dem Flughafengelände. Etwa 160 Autos mit zwei bis vier Insassen waren vor die relativ kleine Bühne gefahren – das Geschehen konnte auf der Leinwand direkt daneben verfolgt werden. Lautsprechertürme? Fehlanzeige! Nicht mal auf der Bühne gab es Boxen außer jener des Gitarristen. Das war schon reichlich seltsam, beim Fotografieren der Band nichts außer Schlagzeug und Gitarre zu hören. Die Musiker selbst hörten sich über kleine Mikrofone im Ohr. Und das im Auto sitzende Publikum bekam den Sound über eine Radiofrequenz ins Autoradio.

Glasperlenspiel, das sind Sängerin Carolin Niemczyk sowie Sänger und Keyboarder Daniel Grunenberg, die auch privat ein Paar sind. Zusammen mit Schlagzeuger, Gitarrist, Bassist und Backgroundsängerin lieferten sie eine routinierte Show ab – die gleichwohl auch für die langjährigen Profis etwas Neues war. „Nie hätte ich jemals gedacht, vor Autos zu spielen“, sagte Sängerin Carolin, die trotzdem andauernd betonte, wie froh sie darüber sei, überhaupt mal wieder live auftreten zu können. Sie lief sogar einmal über den großen Parkplatz und tat dabei das Einzige, was wohl derzeit an Liebesbeweis gegenüber den Fans möglich ist: Sie signierte Autos. Ob ihr Stift waschanlagenfest war?

Ein „Auto-Lied“ hatte die Band extra zu diesem Anlass einstudiert, „Sleeping in My Car“ von Roxette – das schwedische Popduo dürfte mit seinen zahlreichen Hits zu den Vorbildern von Glasperlenspiel zählen. Niemczyk und Grunenberg verteilten ihre erfolgreichsten Songs schön gleichmäßig im Repertoire. „Echt“ begann als Ballade und ging dann recht heavy weiter, in „Schloss“ hatte das Duo einen Part von Daft Punks „Get Lucky“ eingebaut. Die dabei normalerweise stattfindende Choreografie sollte das Publikum bitte mit dem Blinker gestalten – ein Takt links, ein Takt rechts.