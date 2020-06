So wirds Wetter : Es wird kühler und regnerisch

Das über Mitteleuropa entstandene Tief nistet sich in den nächsten Tagen unter Verstärkung über der Nordsee ein. Es zapft kühlere Polarluft an, welche die Temperaturen bis zum Wochenende sinken lässt.

Donnerstag Die Wolken dominieren und in schwül-warmer Luftmasse können mit etwas sonniger Einstrahlung teils kräftige Regengüsse, örtlich in Begleitung von Blitz und Donner ausgelöst werden. Der Wind kann zum Teil böig auffrischen.

Samstag Die Wolken bleiben in der Überzahl und lassen nur selten Sonnenlicht durch. Gelegentlich fällt Regen, am Nachmittag gehen auch örtliche Schauer nieder. Die Temperaturen bleiben gedämpft.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 11 bis 14, Freitag 5 bis 8, Samstag 7 bis 10, Sonntag 7 bis 10. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 19 bis 22, Freitag 15 bis 18, Samstag 14 bis 17, Sonntag 15 bis 18. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 80 bis 90, Freitag 85 bis 95, Samstag 65 bis 75, Sonntag 80 bis 90. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 3 bis 8, Freitag 5 bis 10, Samstag 1 bis 5, Sonntag 4 bis 8. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 1 bis 2, Freitag 1 bis 2, Samstag 1 bis 2, Sonntag 3 bis 4. Windrichtung und Stärke: Donnerstag Nordwest 2 bis 3, Freitag Südwest 4 bis 5, Samstag Südwest 3 bis 4, Sonntag Südwest 3 bis 4.