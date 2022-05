Tatorte in Hornbach und Riedelberg : Tresor aus Firma entwendet und versuchte Hauseinbrüche

In einem Fall scheiterten die Täter an der widerstandsfähigen Terrassentür (Symbolbild), in einem Fall wurden sie durch Bewohner gestört. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Zweibrücken-Land In einem nächtlichen Fall ergriffen die Täter die Flucht, als sie von den Hausbewohnern bemerkt wurden.

Unbekannte Täter haben im Zeitraum vom 25. Mai (16 Uhr) 27. Mai (acht Uhr) gewaltsam die Zugangstür einer Firma in der Zinselstraße in Hornbach aufgehebelt und entwendeten aus dem Büroraum einen Tresor samt Inhalt. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern, so die Polizei weiter.

Am 27. Mai zwischen 2.30 und drei Uhr nachts versuchten Einbrecher, an einem Einfamilienhaus in der Straße Im Hoffeld in Hornbach die Blecheingangstür der ins Haus integrierten Garage aufzuhebeln. Dabei jedoch wurden sie von den Hausbewohnern bemerkt – und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Einbruchsversuch hatte aber etwa 150 Euro Sachschaden zur Folge. Die Tat wurde von zwei dunkel gekleideten Männern begangen, die jedoch nicht näher beschrieben werden konnten.

Ebenfalls erfolglos blieb ein Einbruchversuch am 26. Mai zwischen 23 und 23.20 Uhr in Riedelberg: In der Zollhausstraße versuchten Unbekannte, die Terrassentür an der Rückseite eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, scheiterten allerdings an der widerstandsfähigen Verriegelung. Hier entstand sogar geschätzt 1500 Euro Sachschaden.