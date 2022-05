Neue Ideen für Freizeitgelände Contwig : Rat will Planung in der Hand behalten

Contwig Im Freizeitgebiet beim Freibad in Contwig sollen mehrere Bereiche saniert oder verbessert werden.

Optimieren und sanieren. Für verschiedene Bereiche im Freizeitgebiet der Ortsgemeinde direkt beim Warmfreibad „ConAqua“ sei das nicht länger aufschiebbar, stellte Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette bei der jüngsten Ratssitzung am Donnerstagabend fest und erinnerte das Gremium an vorausgegangene Gespräche. Weil die Ortsgemeinde nicht alles aus der eigenen Kasse begleichen möchte und Fördergelder haben will, sei eine Vorplanung notwendig. Bei der Auswahl eine entsprechenden Planungsbüros sollte der Rat sie im Hinblick auf die zeitliche Schiene ermächtigen, ein passendes Büro mit der Vorplanung zu betrauen.

Den Gedanken, mögliche Fördertöpfe anzuzapfen fanden alle Ratsmitglieder gut. Allerdings: Bei der Planung und künftigen Zielsetzung sollte der Rat als Entscheidungsgremium die Vorgaben machen, meinte insbesondere David Betz (SPD). Der Rat als Gremium will von seiner Planungshoheit unbedingt Gebrauch machen und zwar von allem Anfang an. Einer fertigen Planung nachher nur noch zustimmen, das möchten die Ratsmitglieder auf keinen Fall mehr hinnehmen, so der Tenor in der parteiübergreifenden Diskussion bei diesem Beratungspunkt. David Betz skizzierte in dieser eine Art Drei-Stufen-Plan: Was muss sein, was wollen wir und wie sieht es mit einem Sahnehäubchen aus?