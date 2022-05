60 000 Euro Sachschaden : Drei Verletzte bei Kollision, zwei davon schwer

Oberauerbach/Großbundenbach/Niederhausen Frontalzusammenstoß an Einmündung L 468 und L 469 zwischen Oberauerbach und Großbundenbach.

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 15 Uhr mit seinem Auto die Wallhalber Straße von Zweibrücken-Oberauerbach kommend in Richtung Niederhausen. Mit im Fahrzeug befand sich seine 53-jährige Beifahrerin. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein 45-Jähriger mit seinem Pkw. Dieser war alleine in seinem Fahrzeug. Als der 69-Jährige an der Einmündung zur Landesstraße 468 nach links in Richtung Großbundenbach abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden Pkw des 45-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die Beifahrerin im Pkw des mutmaßlichen Verursachers schwer, dieser leicht und der 45-Jährige Unfallgegner ebenfalls schwer verletzt. An den Autso entstand Sachschaden von zusammen rund 60 000 Euro (davon 40 000 Euro Verursacherfahrzeug). Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wie die Polizeiinspektion Zweibrücken am Montag weiter mitteilte.