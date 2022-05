Friedhof Dietrichingen : Keine Tropfen mehr vom Himmel

Dietrichingen In Dietrichingen bekommt die Aussegnungshalle derzeit ein neues Dach.

Es tut sich was in Dietrichingen. Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang ist froh darüber, dass mittlerweile wieder mehr Freiräume allenthalben möglich sind. Auswirkungen auf die Arbeitswelt und das Dorfleben eingeschlossen.

. So auch an der Aussegnungshalle, die derzeit Handwerksmeister Stefan Fercher und seine Mitarbeiter wieder auf Vordermann bringen. Die beiden Pultdächer der öffentlichen Einrichtung waren mit großen Eternitplatten ausgestattet. Der Zahn der Zeit hatte spürbar an den Plattenstößen genagt und Regenwasser eindringen lassen. Bei der Arbeitsausschreibung reichte Holzbau-Fercher aus Contwig das günstigste Kostenangebot ein und bekam den Zuschlag.