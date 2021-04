Tennisclub Blau-Weiß Homburg : Rückkehr zur Normalität lässt noch auf sich warten

Homburg Der TC Blau-Weiß Homburg ist aber froh, überhaupt wieder auf die Plätze zu dürfen.

Der Tennisbetrieb beim TC Blau-Weiß Homburg läuft wieder. „Aber keinesfalls so, wie vor der Corona-Zeit im letzten Jahr“, sagt Heribert Köppe, der Vorsitzende des Vereins. Auf der TC-Anlage mit sieben Sandplätzen in unmittelbarer Nähe zum Homburger Waldstadion ist aber seit einigen Wochen immerhin das Training unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Durch das am 6. April in Kraft getretene sogenannte „Saarland-Modell“ gibt es weitere Lockerungen. Demnach sind auch Doppel-Paarungen – im Rahmen der von der saarländischen Landesregierung herausgegebenen Nutzungsverordnung – wieder erlaubt.

Im Sommer 2020 lief das Training nach einigen Monaten Pause wieder auf der Anlage. Auch das Sommerfest am 15. August konnte der TC Blau-Weiß Homburg noch veranstalten. „Bis zu 500 Gäste konnten wir sonst an diesem Tag begrüßen, doch diesmal musste der Verein wegen strenger Hygienemaßnahmen diese Zahl stark reduzieren“, berichtet Köppe. Besucher mussten sich anmelden. Am Ende kamen 60 Besucher. Ab September sollte dann auch die Hallensaison anlaufen. Fünf Spieler aus zwei Haushalten waren pro Platz unterm Dach – insgesamt gibt es hier zwei Plätze – erlaubt. Doch aus Kapazitätsgründen war Gruppentraining mit Jugendlichen und Erwachsenen bald nicht mehr möglich. Der Verein kam an seine Kapazitätsgrenze bezüglich der Hallenbelegung. „Wir hatten schon viele Abos für die Winterrunde 2020/21 verkauft. Bis Anfang Dezember durfte man noch die Halle nutzen, wenn auch eingeschränkt.“ Statt 230 Nachwuchsspielern das Üben mit Schläger und gelben Fitzbällen zu ermöglichen, gab es nur noch Trainingszeiten für gut die Hälfte dieser Tenniskids. Dann war wieder ganz Schluss, die Halle wurde geschlossen. Ein Rückschlag nicht nur für den Nachwuchs. „Im Vorstand waren wir uns einig, dass wir das Geld für die verkauften Zeiten in der Halle nicht einfach behalten und auf Corona verweisen. Wir haben es zurückgezahlt“, erklärt Köppe. Für 13 Wochen fehlendes Jugendtraining bezahlte der TC Blau-Weiß Homburg rund 7500 Euro Platzhallenmiete an die Eltern zurück. Ein Loch in der Vereinskasse, was nur teilweise durch Corona-Hilfen vom Land gestopft werden konnte. 2400 Euro gab es von der Landesregierung. Über einen Sonderfonds flossen zusätzlich 3000 Euro zum TC. Demnächst hofft der Vorsitzende auf einen weiteren Zuschuss für die Jugendarbeit in Höhe von 1200 Euro. Finanziell, so Köppe, sei man bisher mit einem blauen Auge davon gekommen. „Die Halle bleibt aber weiter zu, selbst Schnelltests helfen da nicht weiter.“