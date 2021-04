3. Fußball-Liga : „Gurkentor“ trifft den FCK mitten ins Herz

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern kassiert in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich gegen den FSV Zwickau.

Direkt danach pfiff Schiedsrichter Patrick Hanslbacher die Partie ab – und der Frust der Pfälzer brach offen zutage. Antwerpen und FCK-Kapitän Jean Zimmer lieferten sich heiße Wortgefechte mit den Zwickauern. Daran, dass der FCK im 30. Saisonspiel bereits zum 15. Mal mit dem Gegner die Punkte teilen musste, änderte das freilich nichts. Statt den in der Tabelle vor ihnen platzierten Mannschaften bis auf einen Punkt auf die Pelle zu rücken, liegen die Roten Teufel drei Zähler hinter einem Nichtabstiegsplatz. „Zum Kotzen“, sei es gewesen, „mit der letzten Aktion des Spiels das Tor zu kriegen“, sagte Philipp Hercher am Mikrofon von MagentaSport. Der FCK-Verteidiger hatte in der 64. Minute das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. FSV-Torhüter Johannes Brinkies hatte einen Schuss von Nicolas Sessa nicht festhalten können – und Hercher aus spitzem Winkel zum Ausgleich getroffen. Vier Minuten zuvor hatte der ehemalige Lauterer Manfred Starke die Sachsen mit einem Schuss aus 20 Metern in Führung gebracht. In der ersten Halbzeit waren trotz guter Chancen auf beiden Seiten keine Tore gefallen. In der 71. Minute hatte Kaiserslautern die Partie gedreht – wenn auch unter Mithilfe der Gäste. Lauterns Hendrick Zuck wollte den Ball von der linken Seite zu Stürmer Marvin Pourié bringen. Zwickaus Steffen Nkansah fälschte das Leder ins eigene Tor ab: 2:1 für Kaiserslautern. Doch wie schon beim 3:1-Sieg am letzten Spieltag gegen den Halleschen FC, wo Kenny Redondo mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war, dezimierte sich Kaiserslautern selbst. Der erst kurz zuvor eingewechselte Anil Gözütok sah glatt Rot, nachdem er Zwickaus Mike Könnecke – allerdings eher unglücklich als absichtlich – am Kopf getroffen hatte. „Für mich ist das keine Rote Karte, er sieht den Gegenspieler in der Szene gar nicht“, klagte Hercher. Und auch Trainer Antwerpen grollte bei der Presskonferenz nach der Partie: „Es gab heute wieder einen, der nicht wollte, dass wir das Spiel gewinnen. So macht das keinen Spaß. Dass wir das Gegentor in der 95. Minute nicht so kriegen dürfen, wissen wir selbst. Aber wir waren ab Mitte der zweiten Halbzeit komplett überlegen. Wenn wir da noch mit elf Mann auf dem Platz stehen, schießen wir eher das 3:1 als Zwickau den Ausgleich. So haben wir hier einen Gegner, der ein Unentschieden feiert wie einen Sieg.“