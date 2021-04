3. Fußball-Liga : Antwerpen und die Schiedsrichter

Bild mit Seltenheitswert: Marco Antwerpen, Trainer des 1.FC Kaiserslautern umarmt Schiedsrichter Patrick Hanslbauer vor der Partie gegen Zwickau. Nach dem Spiel ließ Antwerpen aber kein gutes Haar an dem Unparteiischen. Auch andere Schiris bekamen den Unmut des FCK-Coaches zu spüren. Foto: imago images/Eibner/Neis /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Kellerduell in Lübeck viel Ärger mit den Unparteiischen.

Wer der Schiedsrichter sein wird, der am Samstag um 14 Uhr das Kellerduell der 3. Fußball-Liga zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Kaiserslautern leitet, hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bis Freitagabend noch nicht mitgeteilt. Es ist aber nicht auszuschließen, dass derjenige der Aufgabe mit nur überschaubarer Freude entgegenblickt. Denn FCK-Trainer Marco Antwerpen und die Unparteiischen – das wird in dieser Saison keine Liebesbeziehung mehr.

Nach der Partie gegen den FC Bayern München II (1:1) im Februar giftete Antwerpen wegen eines nicht gegebenen Tores seiner Mannschaft gegen das Schiedsrichter-Team um Nicolas Winter. Gegen Rostock (1:2) erlebte er das Ende der Partie auf der Tribüne, weil er sich so vehement über einen nicht gegebenen Strafstoß beklagt hatte, dass Manuel Gräfe ihm die Rote Karte zeigte. Nach dem 3:1-Sieg gegen Halle klagte der FCK-Coach Schiri Michael Bacher wolle „sein Ego pflegen“ und dass er den den Gegner mit einem Platzverweis gegen Lauterns Kenny Redondo „wieder ins Spiel geholt“ habe. Am Mittwoch schließlich ließ Antwerpen nach dem 2:2 im Heimspiel gegen den FSV Zwickau auch kein gutes Haar am Unparteiischen Patrick Hanslbauer. „Einer hatte was dagegen, dass wir gewinnen. Er hat das Spiel nicht geregelt, sondern massiv eingegriffen“, ätzte Antwerpen nach der Partie. Hanslbauer hatte in der 76. Minute FCK-Spieler Anil Gözütok mit Rot vom Platz gestellt, nachdem er Zwickaus Mike Könnecke in bester Kungfu-Manier mit hohem gestrecktem Bein erwischt hatte.