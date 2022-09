Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern : FCK erwartet „Respekt einflößenden“ Gegner

Kaiserslautern Nach der Länderspielpause kommt es in der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Sonntag zum Duell der Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig. FCK-Trainer Dirk Schuster erwartet auf dem Betzenberg einen heißen Tanz.

Die Stimme ist noch etwas angeschlagen, aber Dirk Schuster ist rechtzeitig zurück. Und so kann der unter der Woche durch einen grippalen Infekt ausgebremste Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern an diesem Sonntag, 13.30 Uhr, gegen Eintracht Braunschweig, von der Seitenlinie aus das nächste Heimspektakel auf dem Betzenberg mitverfolgen. Denn genau das erwartet der FCK-Coach auch gegen den Mitaufsteiger.

Nicht nur, weil die vergangenen Aufeinandertreffen der beiden Clubs stets „enge Dinger“ waren. In der Vorsaison trennten sich die beiden Teams – damals noch in der 3. Liga – zweimal mit einem Unentschieden (0:0, 1:1). Sondern auch, weil die bisherigen Saisonauftritte der Roten Teufel im Fritz-Walter-Stadion stets einiges zu bieten hatten. Wie vor der Länderspielpause zuletzt das 3:3 gegen Darmstadt 98 oder das 4:4 gegen den 1. FC Magdeburg. „Es wäre natürlich optimal gewesen, wenn wir beide Spiele mit der vollen Ernte nach Hause hätten bringen können“, sagt Dirk Schuster. „Ich denke, wir können aber bei beiden Spielen von einer hervorragenden Moral sprechen, von ganz viel Herzblut und riesigen Comeback-Qualitäten.“ Denn in beiden Partien lagen die Pfälzer bereits mit zwei Toren in Rückstand. „Da kann man schon zufrieden sein, wenn man den Punkt noch holt“, meint Schuster. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sein Team in beiden Duellen zwischenzeitlich noch in Führung gegangen war. „Dann sind wir für unsere individuellen Fehler knallhart bestraft worden. Ich hoffe, dass die Mannschaft das richtige daraus mitnehmen kann und diese Fehler kein zweites Mal macht“, sagt Schuster. „Dann wird es uns gelingen, solche engen Spiele für uns zu entscheiden“, ist sich der Trainer der Lautrer, die nach neun Partien mit drei Siegen, fünf Unentschieden und einer Niederlage mit 14 Zählern auf Platz sieben liegen, sicher.