Raumklima : Kollege Zimmerpflanze

Viele wussten bisher gar nicht, warum sie gerade im Homeoffice so entspannt waren. Doch jetzt erklärt ein Ratgebertext den wahren Grund: Es liegt an den Zimmerpflanzen. Denn diese sorgen für ein gutes Raumklima.

Vergleiche mit menschlichen Kollegen im Büro verbitten sich hier natürlich. Nur so viel sei erwähnt: Diese sitzen nicht immer still auf der Fensterbank und geben sich mit gelegentlich etwas Wasser zufrieden. Da bedarf es durchaus schon anspruchsvollerer Maßnahmen, um ein gutes Raumklima herzustellen.

Wer sich jetzt aber zu sehr an den Kollegen Zimmerpflanze gewöhnt, sollte aufpassen: Nicht alle Erkenntnisse aus der Pflanzenwelt lassen sich nach der Pandemie in die Arbeitswelt mitnehmen. So reagieren Mitarbeiter und Chefs oft nicht gut aufs Umtopfen, Abzupfen oder auf Düngestäbchen.