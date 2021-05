Glosse : Handy auf der Toilette

Der Hund galt früher als bester Freund des Menschen, begleitete ihn aber selten auf die Toilette. Da ist das Smartphone, das ihn abgelöst hat, schon weiter.

31 Prozent sagten in einer Umfrage, dass sie ihr Handy auch an dieses früher stille Örtchen mitnehmen. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 74 Prozent. Und die ganz Jungen stecken sich ihr Smartphone vielleicht bald sogar in die Windel, um ihr erstes „Mama“ gleich als Sprachnachricht auf Whatsapp zu verschicken.