Alles gleichzeitig : Doch kein Multitasking

Die Frauen unter uns müssen jetzt sehr aufmerksam sein. Denn eine ihrer wichtigsten allgemein bekannten und stets zuverlässigen Fähigkeiten wird ihnen gerade abgesprochen: die zum Multitasking.

Ein sogenannter Business-Coach behauptet nämlich, das Erledigen mehrerer Aufgaben gleichzeitig – also das Multitasking – sei gar nicht möglich. Vermutlich weil er als Mann einfach nur nicht in der Lage ist, im Homeoffice die Kinder im Auge zu haben, beim Joggen zu lästern oder beim Sex den Einkaufszettel für morgen gedanklich durchzugehen. Das alles, so behauptet dieser Coach missgünstig, koste Energie und verursache Fehler. Fehler!