Glosse : Türchen öffnen

Adventskalender waren schon immer ein Dezember-Event, erfüllen in diesem Jahr aber auch noch eine psychologisch wichtige Wirkung. Denn selbst im tiefsten Lockdown wird hier jeden Tag etwas mehr geöffnet.

Pandemiefreundlich ist das dennoch. So wird der Inhalt des Türchens naturgemäß draußen verzehrt – also zumindest außerhalb des Adventskalenders. Viele halten dabei ganz bewusst Abstand zu Familienmitgliedern, weil sie diese gar nicht an ihren Adventskalender heranlassen. Zudem setzt der Kalender perfekt das Motto der Bundeskanzlerin „Maß und Mitte“ um: Jeden Tag nur ein Türchen.