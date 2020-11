Glosse : Türchen im Lockdown

Adventskalender stehen seit Wochen in den Regalen. Aber das zeigt, dass die Hersteller nicht schnell genug reagieren. Schließlich wäre anderes dringender.

So könnte ein Lockdown-Kalender den Weg zum Adventskalender nahtlos ebnen und das Warten verkürzen. Schließlich ist das Ende des Lockdowns ja der Beginn des Adventskalenders – warum also nicht jetzt schon das Türchenöffnen üben? Türchen auf, Türchen zu – das ist doch fast schon wie Lüften.

Schokolade als Füllung wäre hier nicht angemessen – schließlich futtern viele zu Hause schon genug Süßigkeiten. Passender könnten kleine Portionen Toilettenpapier oder Nudeln sein. Also alles, was Menschen derzeit nach eigenem Empfinden dringend benötigen.

Viele Kritiker meinen zwar, das stünde alles ja auch in den Regalen. Das jedoch trifft auf Schokolade ebenso zu – lässt sich im Adventskalender aber teurer verkaufen. Und dieser Umstand bedeutet nur: Der Lockdown-Kalender muss noch schneller her! Bevor am Ende noch jemand merkt, dass er ihn gar nicht braucht.