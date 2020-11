Glosse : Darwins Notizen

Wer weiß, wie viele große Ideen wegen verloren gegangener Notizzettel der Welt vorenthalten wurden. Aber nun wird die Lage ernst.

So sind Notizbücher des Forschers Charles Darwin seit 20 Jahren verschwunden, was aber der Universitätsbibliothek in Cambridge erst jetzt auffiel. Das weckt Zweifel an einer perfekten Organisation. Doch wer frei von Zerstreutheit ist, werfe den ersten Stein – sofern er ihn überhaupt findet.