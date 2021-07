Glosse zu Prokrastination : Effizientes Aufschieben

Prokrastination hilft. Denn wer alles sofort erledigt, wird nie fertig. Hier lesen Sie, warum.

Denn sein Mitmensch, der immer alles fleißig sofort erledigt, aus Angst in Aufgaben zu ertrinken, bekommt immer neue zugeteilt, das Wasser steht ihm also gleich wieder bis zum Hals. Weil er ja mit der vorherigen schon fertig ist. Deswegen träumt der Schnellarbeiter immer vergeblich von dem Moment, in dem er irgendwann mal alles erledigt hat. Dieser tritt aber, wie beim Sisyphos in der griechischen Mythologie, niemals ein.