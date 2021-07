Glosse : Achtung, kein Warntag!

Böse Zungen meinen, Deutschland sei auf die Pandemie nicht vorbereitet gewesen. Aber die Katastrophen-Vorbeugung wird besser – dem Warntag sei dank!

Allerdings wird er dieses Jahr erst einmal nicht stattfinden, kündigten die Innenminister von Bund und Ländern glücklicherweise an. Das erspart vielen, am 9. September gespannt wie ein Luchs jedem noch so kleinsten Geräusch zu lauschen. Denn für diesen Termin war der Warntag eigentlich geplant.