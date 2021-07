Glosse : Packen verlernt

Die Corona-Pandemie hat Folgen, die erst langsam klar werden. So stellen manche jetzt fest, wenn sie endlich wieder in den Urlaub fahren können: Sie haben das Kofferpacken verlernt!

Wo früher routiniert Kleidungsstücke ausgewählt wurden, steht der Kofferpacker jetzt staunend vor seinem Schrank. Was soll er mitnehmen? Für diese Antwort muss er gedanklich die Richtung wechseln – früher ging es runter vom Büro-Outfit zur Urlaubsshorts. Jetzt muss vom Homeoffice-Schlunz wieder zu straßentauglicher Kleidung aufgerüstet werden. Denn so wie in dem einen Jahr zu Hause möchte sich am Urlaubsort ja niemand zeigen.