Verdächtige ist amtsbekannt : 34-Jährige prügelt in Saarbrücken auf 70-Jährigen ein und will ihn dann beklauen

34-Jährige prügelt in Saarbrücken auf 70-Jährigen ein und will ihn dann beklauen

Saarbrücken Ein 70-Jähriger wartet an einer Fußgängerampel in Saarbrücken. Plötzlich schlägt ihm eine Frau ins Gesicht und versucht ihn zu berauben. Die Täterin ist polizeibekannt – und schon mehrfach mit ähnlichen Versuchen aufgefallen.

Eine Frau versuchte am Dienstag, 5. Juli, einen 70-jährigen Mann in Saarbrücken auszurauben. Das teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mit.

Laut Polizeiangaben wartete der Mann gegen 14.30 Uhr an einer Fußgängerampel der Kreuzung von Dudweilerstraße und Meerwiesertalweg auf grünes Licht. Nach bisherigem Ermittlungsstand ging eine 34-jährige Frau an ihm vorbei und schlug ihm plötzlich unvermittelt mehrmals ins Gesicht. Sie soll versucht haben, dem 70-Jährigen seine Umhängetasche zu entreißen – erfolglos. Nach mehreren gescheiterten Versuchen ließ sie ab und floh in Richtung Ursulinenstraße.