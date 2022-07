Stromaggregat und Baugeräte gestohlen : Diebe brechen Baucontainer und Kastenwagen auf

Völklingen Zweimal Baugeräte in Fürstenhausen gestohlen.

Im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen kam es zu zwei Aufbrüchen, bei denen es die Täter auf Baumaschinen abgesehen hatten: Im Laufe des Dienstagmorgens traf es auf der Baustelle am Hafen im Bereich der Zechenstraße 11 einen Baucontainer, der aufgebrochen wurde. Die Diebe nahmen ein Stromaggregat mit. Der Schaden, so die Polizei, beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Ebenfalls am Dienstag, vermutlich irgendwann zwischen 7 und 15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes ein grauer Kastenwagen aufgebrochen. Der Peugeot war in der letzten Parkreihe zur Autobahn hin abgestellt. Der Täter bohrte die linke Hecktür im Bereich des Schlosses auf und entwendete dann aus dem Laderaum mehrere Maschinen und Geräte, wie sie in einer Stuckateur-Firma Verwendung finden. Wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe und weil es in beiden Fällen um Bau-Gerätschaften ging, könnte es sich um den oder die selben Töter handeln, die für die Straftaten verantwortlich sind