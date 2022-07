Vorsicht am Telefon : Falsche Polizisten ergaunern tausende Euro von Senioren in Sulzbach – Polizei warnt vor „Schockanrufen“

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Sulzbach Betrüger haben sich als Polizei und Staatsanwaltschaft ausgegeben, ein Sulzbacher Seniorenpaar mit einer schockierenden Nachricht kontaktiert und eine vermeintliche Kautionszahlung erschwindelt. Die Polizei sucht nun Zeugen – und warnt vor ähnlichen Anrufen.

Am Mittwoch, 6. Juli, klingelt das Telefon im Haus eines 80-jährigen Paares in Sulzbach. Die Anrufer: Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft – zumindest behaupten sie das. Sie haben eine schockierende Nachricht für das Paar: Ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht. Nun müsse eine Kaution in Höhe von 35 000 Euro gezahlt werden.

So beschreibt die tatsächliche Polizei den Vorfall. Die Betrüger sollen mehrmals bei dem Seniorenpaar in Sulzbach angerufen haben – mal als Polizei, mal als Staatsanwaltschaft. „Der Ablauf ist immer derselbe“, sagt ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage. „Nach einem ersten Anruf lassen die Betrüger den Schock zunächst eine Zeit sacken und geben den Opfern Gelegenheit zu prüfen, wie viel Geld sie im Haus haben. Dann rufen sie nochmal an und klären die Übergabe.“

Die hat laut Polizeiangaben dann auch wenig später stattgefunden: Gegen 13 Uhr habe eine Frau die Senioren besucht, um das Geld persönlich abzuholen. Das Paar habe einen vierstelligen Bargeldbetrag zusammen gekratzt und der Frau sogar Gold- und Silberschmuck in vierstelligem Wert gegeben, um zumindest einen Teil der vermeintlichen Kaution zahlen zu können. Insgesamt belaufe die Beute sich auf einen „mittleren vierstelligen Betrag“, wie der Polizeisprecher mitteilt.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, insbesondere zu der Frau, die gegen 13 Uhr in der Oberdorfstraße in Sulzbach das Geld abgeholt haben soll. Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizeiinspektion Sulzbach wenden unter Tel. (06897) 9330.

Polizei warnt vor Schocknachrichten von falschen Polizisten