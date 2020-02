Einbruch in Wohnhaus in Riegelsberg : Diebe schlagen Fenster ein

Einbruch in Wohnhaus in Riegelsberg

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Haus in Riegelsberg. Foto: BeckerBredel

Riegelsberg Scheibe eingeschlagen, alle Räume durchsucht, durch die Kellertür geflüchtet: Diebe durchwühlten in Riegelsberg ein Wohnhaus.

Unbekannte Täter sind am Freitag, 31. Januar, zwischen 13.15 Uhr und 15 Uhr in Riegelsberg in der Überhofer Straße in ein freistehendes Wohnhaus eingebrochen. Sie gelangten über die Rückseite zum Haus und versuchten dort ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie nach Angaben der Polizei eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zugang. Im Gebäude durchsuchten die Diebe alle Räume, öffneten und durchwühlten Schränke. Sie flüchteten schließlich durch eine Kellertür.