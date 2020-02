Polizei sucht Zeugen : Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe in St. Ingbert ein

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert In der Kaiserstraße in St. Ingbert hat in der Nacht auf Montag ein Unbekannter die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts zu Bruch gebracht.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 2. Februar, gegen 0.20 Uhr die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Kaiserstraße in St. Ingbert eingeschlagen. Das teilte die Polizei jetzt mit. Mit welchem Gegenstand der Täter die Scheibe zu Bruch brachte, ist unbekannt.