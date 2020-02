Sachbeschädigung in St. Ingbert : Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe ein

Foto: dpa/Carsten Rehder

Am frühen Sonntagmorgen (2. Februar) gegen 0.20 Uhr hat ein Unbekannter die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Kaiserstraße in St. Ingbert-Mitte mit einem Gegenstand eingeschlagen.



