Unbekannter lässt in Riegelsberg hochwertiges Fahrrad mitgehen

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrraddiebstahls in Riegelsberg. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Völklingen Die Polizei sucht Zeugen eines Autoaufbruchs, bei dem in Riegelsberg ein teures Zweirad gestohlen wurde.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag in Völklingen einen VW-Bus in der Jupiterstraße aufgebrochen. Der Täter schlug nach Angaben der Polizei die Scheibe des Fahrzeugs ein. Darin war ein hochwertiges Mountainbike. Das ließ der Dieb mitgehen.