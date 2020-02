Foto half bei Fahndung : Betrunkener belästigt zwei Mädchen vor Saarbrücker Hauptbahnhof

Saarbrücken Ein betrunkener Mann hat am Samstag vor dem Hauptbahnhof in Saarbrücken zwei Mädchen belästigt. Die Polizei schnappte den 41-Jährigen mit Hilfe eines Handyfotos.

Die beiden Mädchen, zehn und zwölf Jahre alt, hatten am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr den Notruf gewählt. Ein Mann habe sie an der Haltestelle der Saarbahn „unsittlich angesprochen“, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt.