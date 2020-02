Blaulicht : Auto überschlägt sich auf A1 – Familie mit Kind eingeschlossen

Bierfeld Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen gegen 8.40 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen Hermeskeil und Bierfeld gekommen. Nach Polizeiangaben war eine dreiköpfige Familie aus dem Kreis Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam der Autofahrer bei starkem Regen plötzlich rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte mehrere hundert Meter über den Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

„Ein vorbeifahrender Autofahrer hatte den Unfall mitbekommen und umgehend, ohne zu zögern, angehalten“, lobt der Einsatzleiter Alexander Kuhn von der Nonnweiler Feuerwehr das Verhalten eines Autofahrers. Die drei Insassen, eine Familie mit einem Kleinkind, waren zunächst in ihrem Auto eingeschlossen. „Der Ersthelfer, welcher auch ein First Responder ist, konnte noch von dem Eintreffen der Rettungskräfte die Türen des Fahrzeugs öffnen und die Familie in Sicherheit bringen“, erklärt der Einsatzleiter weiter. Die Kräfte von Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle großräumig ab. Die rechte Fahrspur wurde für den Verkehr gesperrt. „Wir nahmen an der Unfallstelle Sicherungsmaßnahmen vor, stellten den Brandschutz sicher und streuten auslaufenden Kraftstoff ab“, so Kuhn.

Die Familie kam nach notärztlicher Versorgung in das Krankenhaus nach Hermeskeil. Ein Sprecher der Polizei Nordsaarland erklärte: „Dank der guten Karosserie des Fahrzeugs hat die Familie großes Glück im Unglück gehabt, das hätte auch wesentlich schlimmer enden können.“

Nachdem das Fahrzeugwrack geborgen war, konnte die Autobahn wieder vollständig freigegeben werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.