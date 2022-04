Einsatz am Karfreitag : Explosion schreckt Anwohner in Saarlouis-Roden auf – Gartenhäuer stehen in Flammen (mit Bildergalerie)

Explosion schreckt Anwohner in Saarlouis-Roden auf – Gartenhäuer stehen in Flammen (mit Bildergalerie)

Einsatz am Karfreitag

Roden In Roden haben am Karfreitag gleich vier Gartenhäuser gebrannt. Vorausgegangen war eine laute Explosion. Die Rauchwolken waren über dem Stadtteil gut sichtbar.

In Roden hat ein Gartenhaus gebrannt – und sich schnell auf drei weitere Gartenhäuser in der Nachbarschaft ausgebreitet. Zum Brand kam es am frühen Abend des Karfreitags.