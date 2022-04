Diebstahl : 26-Jähriger stiehlt mutmaßlich mehr als 100 Pakete und Postsendungen und wird auf frischer Tat ertappt

Wegen Diebstahls in großem Ausmaß ist ein 26-Jähriger aus Kleinblittersdorf festgenommen worden. Der Mann stahl offenbar mehrfach etliche Dutzende Pakete und Post einer Firma.

Bereits am 7. April wurde ein 26-Jähriger aus Kleinblittersdorf bei einem Post-Diebstahl auf frischer Tat ertappt. Im Zeitraum vom 11. Oktober 2021 bis zum 1. April 2022 soll er mehrere Diebstähle aus einem Post-Verteilerzentrum in Saarbrücken begangen haben. Die Schadenshöhe beläuft sich dabei auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Am Abend des 7. Aprils konnte der 26-Jährige dann schließlich gefasst werden. Ein Mitarbeiter des Verteilzentrums erwischte ihn beim Diebstahl. Der Kleinblittersdorfer ließ daraufhin die Pakete fallen, lief zu seinem Auto und floh. Die alarmierte Polizei leitete die Fahndung ein und konnte den Mann kurz darauf festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In seinem Auto fanden die Beamten Berufskleidung der durch die Diebstähle geschädigten Firma vor, die der 26-Jährige wohl bei den Diebstählen trug.

Schon vor seiner Festnahme war der Kleinblittersdorfer der Polizei bekannt und strafrechtlich in Erscheinung getreten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stieß die Polizei auf weitere Berufskleidung der Firma sowie auf mehr als 100 Pakete und Postsendungen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.