In der Nacht auf Samstag : Mann zieht offenbar Schusswaffe – Großeinsatz der Polizei am Campingplatz Losheim

Losheim Nicht so still wie am Feiertag angebracht verlief die Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag am Campingplatz in Losheim. Dort löste ein Streit den Einsatz von Polizei und Spezialkräften aus.

Ein Streit, bei dem mit Waffen gedroht wurde, hat in der Nacht auf Samstag für einen großen Polizeieinsatz am Campingplatz Losheim gesorgt. Auch Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland wurde nach eigenen Angaben ziemlich genau gegen Mitternacht auf Ostersamstag von einem Streit am Campingplatz in Losheim unterrichtet. Bei dem Streit soll auch eine Schusswaffe gezogen worden sein, bekommt die Polizei mitgeteilt. Aufgrund der potenziell gefährlichen Situation rückte die Polizei mit starken Kräften aus, auch Beamte der speziell ausgebildeten operativen Einheit fuhren an den Campingplatz.

Vor Ort konnten zwei Verdächtige festgestellt werden: Bei einem 46-Jährigen aus Rockenhaus wurde ein Teleskopschlagstock gefunden. Bei einem 47-Jährigen aus Katzenbach (beide Orte in Rheinland-Pfalz) wurde eine Schreckschusspistole gefunden und sichergestellt. Im Fahrzeug des 47-Jährigen wurden außerdem 50 Schuss Munition sichergestellt. Laut Polizei verfügte einer der beiden tatsächlich über einen kleinen Waffenschein – die Schreckschusswaffe wurde allerdings von der Person ohne Waffenschein geführt.

