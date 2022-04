Sieg gegen TSG Balingen : SV Elversberg klettert mit viel Glück und einem spätem Tor an die Spitze

Balingen Die SV Elversberg ist wieder Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Die wichtigen drei Punkte holte die SVE im Spiel bei der TSG Balingen. Verdient war der Sieg allerdings nicht.

Die SV Elversberg hat am Dienstagabend mit extrem viel Dusel und einem goldenen Schuss von Eros Dacaj in der 88. Minute die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest zurück erobert. Stürmer Kevin Koffi klemmte den Ball im Balinger Strafraum ab, legte zurück an die Strafraumgrenze. Dacaj traf mit der Innenseite flach ins untere rechte Eck zum 2:1-Sieg und ließ alle Elversberger jubeln. Verdient war der Sieg aber keineswegs. Die SVE spielte schwach, und Gastgeber Balingen verballerte riesige Konterchancen.

Auf dem Weg zur hoffentlich irgendwann in dieser Saison noch eingespielten Wunschelf schickte SVE-Trainer Horst Steffen die gleiche Startformation wie beim 2:0-Sieg am vergangenen Samstag beim FC Gießen auf dem Platz. Und genau wie in Mittelhessen stotterte der SVE-Motor auch im Zollernalbkreis in der Offensive gewaltig. Das Kurzpassspiel klappte überhaupt nicht, die Laufwege schienen mehr Zufall als einstudiert. Und nach Flanken landete der Ball regelmäßig im Toraus oder bei einem Gegenspieler.

Der Unterschied zwischen der TSG Balingen und dem FC Gießen war allerdings, dass die Balinger richtig gut kontern konnten. Lukas Ramser zog in der 16. Minute nach einem schnellen Gegenangriff aus 16 Metern ab, der Ball klatschte gegen den Innenpfosten und von dort ins Tor – das 1:0 für Balingen. Nur drei Minuten später gelang der SVE der einzige gute Angriff in den ersten 45 Minuten. Manuel Feil setzte sich auf der rechten Außenbahn durch, passte im Strafraum flach auf den zweiten Pfosten. Und dort drückte Israel Suero den Ball aus zwei Metern zum 1:1 über die Linie.

Am schwachen Auftritt der Saarländer änderte das Tor aber nichts. Im Spiel nach vorne reihte sich weiter Fehlpass an Fehlpass. Und hinten brannte in der SVE-Hälfte bereits das Osterfeuer. In der 45. Minute lief Balingens Pedro Almeida alleine aufs SVE-Tor zu, scheiterte aber an Torhüter Nicolas Kristof, der den Ball mit einem Wahnsinnsreflex hielt.

Als hätte es nie eine Halbzeitpause zur Lagebesprechung gegeben, gurkte die SVE im zweiten Durchgang weiter – Fehlpässe vorne, und hinten brannte es lichterloh. In der 51. Minute hatte Balingen die Megachance. Tobias Dierberger kam fünf Meter vor dem SVE-Tor freistehend an den Ball. Dierberger zog ab und traf Kristof am Schienbein – unfassbares Glück für die Gäste.

Horst Steffen blieb trotz der äußerst dürftigen Leistung keine andere Wahl, als noch mehr Risiko zu gehen. Er wechselte in der 63. Minute für Luca Schnellbacher den Joker der vergangenen Spieltage, Valdrin Mustafa, ein. Somit stürmten in der Schlussphase mit Kevin Koffi und Mustafa beide SVE-Angreifer nebeneinander. Für Feil brachte Steffen außerdem Standard-Spezialist Eros Dacaj.

