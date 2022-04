ZDF-Sendung : Nach lebensgefährlicher Messerattacke in Hermeskeil: Ermittler haben neue Hinweise durch „Aktenzeichen XY... ungelöst“

In der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vom 13. April hat kamen gleich zwei Fälle aus der Region auf den Tisch. In einem Fall gab es noch während der Sendung Hinweise. Foto: dpa/Sina Schuldt

In den Fall des gesuchten 33-jährigen Rostom Kozolashvili kommt Bewegung. Am Mittwoch hatte die ZDF-Sendung über den Tötungsversuch in Hermeskeil berichtet. Noch während der Sendung gab es Hinweise. Und auch zu einem anderen Fall aus der Region gingen Hinweise ein.

Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hat am Mittwochabend auch nach Verbrechern aus der Region Trier gefahndet. Konkret ging es gleich um zwei Fälle aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Nun kommt Bewegung in einen der beiden Fälle: Laut ZDF haben sich noch während der Sendung Anrufer gemeldet. Es sei dabei um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des gesuchten 33-jährigen Georgiers Rostom Kozolashvili gegangen, dem ein versuchtes Tötungsdelikt in Hermeskeil vorgeworfen wird. Die Ermittler gehen den Hinweisen nun nach.

Lebensbedrohlicher Messer-Angriff vom 27. März in der AfA Hermeskeil

Der Tatverdächtige Rostom Kozolashvili soll am 27. März zusammen mit zwei anderen Tätern in der AfA Hermeskeil einen 27-jährigen Libanesen angegriffen haben. Die drei georgischen Staatsangehörigen sind im Alter von 28, 32 und 33 Jahren. Der Angegriffene wurde durch die Messerattacke lebensbedrohlich verletzt. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.