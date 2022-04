Feuerwehr-Einsatz in Homburg : Alarm in der Nacht: Erneut steht ein Wohnhaus in Flammen

Alarm in der Nacht: Erneut steht ein Wohnhaus in Flammen

Feuerwehr-Einsatz in Homburg

In der Nacht kam es zu einem Wohnhausbrand in Homburg-Wörschweiler. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Homburg Nächtlicher Einsatz in Homburg-Wörschweiler: Dort hat ein Gebäude gebrannt. Informationen der Polizei zur aktuellen Lage.

Abermals hat es in einem Haus gebrannt, in dem Menschen leben. Diesmal traf es ein Gebäude im Homburger Stadtteil Wörschweiler. Die Feuerwehr musste in der Nacht auf Karfreitag, 15. April, ausrücken.